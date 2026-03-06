Thay đổi chủ tịch ủy ban bầu cử ở Nghệ An

Ngày 5/3, tại cuộc họp thông tin về công tác bầu cử, ông Lê Văn Lĩnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cho biết Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 xã Kim Liên (Nghệ An) đã được kiện toàn sau khi Chủ tịch ủy ban bầu cử xã chuyển công tác.

Ông Lê Trung Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã. Ông Hòa đảm nhận chức vụ này thay cho ông Nguyễn Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, do chuyển công tác.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương (Ảnh: Lê Thanh).

Trước đó, ngày 4/3, theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đức được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An thông tin, bám sát chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nghệ An xác định đây là công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm.

Tỉnh Nghệ An đã chủ động, khẩn trương cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; thành lập đầy đủ các ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và các tiểu ban chuyên môn để bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Ông Lê Văn Lĩnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh: Hoàng Lam).

Toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 1.039 đơn vị bầu cử cấp xã và xác lập 3.123 khu vực bỏ phiếu.

Theo phương án hiệp thương đã được thông qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 28 người ứng cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội; 140 ứng cử viên để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh; 4.807 ứng cử viên để bầu 2.912 đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn tỉnh này có 2.638.733 cử tri. Đến nay, số lượng cử tri của tỉnh đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo chính xác, kịp thời.

Đến thời điểm này, các bước trong quy trình bầu cử tại Nghệ An được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định; bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan và chặt chẽ, tạo nền tảng quan trọng cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng pháp luật.