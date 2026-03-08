Trưởng phòng, lãnh đạo xã có quyền cho phép sao chụp tài liệu Mật, Tối mật

Công chức quản lý, lãnh đạo cấp xã được giao thêm nhiều quyền hạn (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 (Luật số 117/2025/QH15) có hiệu lực từ ngày 1/3.

Tại Điều 11, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 quy định rõ thẩm quyền sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của từng cá nhân có chức vụ. Thẩm quyền này được chia thành từng cấp độ tài liệu (độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật).

Điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 so với quy định trước đây (theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 81/2025/QH15) là bỏ các chức danh cấp huyện và bổ sung nhiều chức danh thuộc đơn vị hành chính cấp xã có thẩm quyền này để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ nhất, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tối mật.

Thứ hai, người đứng đầu cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy cấp xã; trưởng ban của HĐND, trưởng phòng của UBND cấp xã có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Mật.

Cụ thể, người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước như sau:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Người có thẩm quyền theo danh sách trên chỉ được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.

Người được giao thực hiện việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải là cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước hoặc người làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước.