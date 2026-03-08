Chi tiết xếp lương Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, ông N.B.D. nêu trước khi tuyển dụng vào công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã năm 2023, ông có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó từ tháng 7/2018 với vị trí Phó chỉ huy trưởng, trình độ cao đẳng, phù hợp với trình độ chuyên môn vị trí việc làm.

Vậy khi xếp lương tại thời điểm tháng 11/2023, ông có được cộng dồn thời gian bảo hiểm xã hội để làm căn cứ xếp bậc lương không.

Vì năm 2023 khi ông tuyển dụng vào công chức, địa phương không tính cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó của ông để xếp bậc, hệ số lương.

Ông hỏi nếu theo Nghị định 138/2020, Nghị định 33/2023, ông có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm căn cứ xếp lương hay không.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 9/9/2025 đã ban hành Công văn 7644 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tuyển dụng, xếp lương công chức chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Do đó đề nghị ông liên hệ cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn, thực hiện theo quy định.

Theo công văn, về xếp lương đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã (mới) chia thành 3 nhóm.

Nhóm 1 là trường hợp đang xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức thì tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc đã xếp.

Nhóm 2 là trường hợp đang xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan công an và cơ yếu; hoặc đang xếp lương theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an; hoặc theo các bảng lương đối với người làm công tác cơ yếu thì thực hiện tương ứng với từng trường hợp theo hướng dẫn tại Khoản 6, Khoản 7 mục III Thông tư 79/2005.

Bổ nhiệm các Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã (Ảnh: Thành Duy).

Nhóm 3 là các trường hợp khác (không thuộc 2 nhóm trên) thì thực hiện theo cách tính tại Điểm a Khoản 10 Thông tư 79/2005.

Theo đó, căn cứ thời gian công tác phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các vị trí trên (thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) để xếp vào bậc lương trong ngạch chuyên viên - công chức loại A1 (nếu có trình độ đại học); hoặc công chức loại A0 (nếu có trình độ cao đẳng) theo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004.

Nguyên tắc tính là bắt đầu từ bậc 1, cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau, hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Liên quan đến việc xét thời gian công tác để được nâng lương, Bộ Nội vụ cho hay theo quy định tại điều 30 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trong thời gian tạm hoãn này, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo quy định tại điều 103 Bộ luật Lao động năm 2019, chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.