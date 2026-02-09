90% cán bộ Mặt trận phải được chuẩn hoá năng lực theo yêu cầu mới

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026-2031", nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Đề án, công tác bồi dưỡng tập trung vào chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Trong đó, ưu tiên cán bộ chuyên trách, cán bộ ở xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là đến năm 2031, ít nhất 90% cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm, gắn với các chương trình bồi dưỡng theo quy định. Hằng năm, phấn đấu có ít nhất 50% lượt cán bộ được tham gia các khóa bồi dưỡng phù hợp với chức danh, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trên 70% Ủy viên Ủy ban Mặt trận, Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Chuẩn hóa bồi dưỡng, gắn với quy hoạch và bổ nhiệm

Đề án nhấn mạnh yêu cầu 100% cán bộ chuyên trách phải được bồi dưỡng các kiến thức mới về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, mối quan hệ công tác và mô hình tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đáng chú ý, 100% cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, lãnh đạo và nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Đây được xem là điều kiện quan trọng trong công tác sử dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

Đối với đội ngũ ở cơ sở, Đề án đặt mục tiêu ít nhất 80% Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng chi hội đoàn thể ở khu dân cư được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng tập hợp, vận động nhân dân. Ngoài ra, 100% Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội được tập huấn kiến thức về công tác Mặt trận, đoàn thể trong mỗi nhiệm kỳ ít nhất một lần.

Đổi mới phương pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với chuẩn hóa nội dung, Đề án yêu cầu đổi mới phương pháp bồi dưỡng theo hướng linh hoạt, hiệu quả, gắn lý thuyết với thực tiễn. Chương trình và tài liệu bồi dưỡng sẽ được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp học tập trung với trao đổi, thảo luận, thực hành tình huống.

Đề án cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giảng dạy, như học trực tuyến, bài giảng điện tử, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng. 100% đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức ở trung ương và địa phương sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong môi trường số.

Việc triển khai Đề án sẽ được kiểm tra, giám sát hằng năm; kết quả thực hiện được coi là tiêu chí đánh giá thi đua. Năm 2031, Chính phủ sẽ tổ chức đánh giá tổng thể sau 5 năm triển khai tại Trung ương và các địa phương.