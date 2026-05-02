Quy trình sáp nhập thôn, tổ dân phố

Việc rà soát, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố sẽ được triển khai trên toàn quốc trong năm 2026. Theo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW đi kèm của Nghị quyết số 105, Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý II.

Mới đây, Bộ Nội vụ cho biết định hướng chung trong việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với quy mô, thực tiễn, đặc điểm từng vùng miền.

Việc này hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã.

Hiện nay, quy trình và hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố được áp dụng thực hiện theo Điều 8 Thông tư 04/2012/TT-BNV được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 14/2018/TT-BNV và Điều 1 Thông tư 05/2022/TT-BNV.

Căn cứ theo Thông tư 04/2012/TT-BNV, UBND tỉnh quyết định chủ trương thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Nội dung chủ yếu của đề án gồm: Sự cần thiết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; Tên gọi của thôn mới, tổ dân phố mới; Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn mới, tổ dân phố mới...

Tiếp đó, UBND xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới về đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về đề án.

Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tán thành thì UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến cử tri) trình HĐND xã thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của HĐND cấp xã, UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền.

Trường hợp đề án chưa được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tán thành thì UBND xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2.

Nếu vẫn không được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần thứ 2, UBND cấp xã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cần đáp ứng điều kiện là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố; Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm.

Đồng thời, nhóm này phải đáp ứng bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Trên đây là quy trình sáp nhập thôn, tổ dân phố hiện hành. Bộ Nội vụ đang tham mưu xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa quy định còn phù hợp hiện nay, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng bảo đảm tương quan, hợp lý, phù hợp với quy mô mới của cấp xã, cũng như khối lượng công việc, chế độ, chính sách.

Chính sách mới góp phần động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ chuyên trách yên tâm công tác, nâng cao nhiệm vụ ở cơ sở.