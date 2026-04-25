Xem xét thiết kế chế độ mới cho cán bộ không chuyên trách ở thôn

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết, cử tri và nhân dân mong muốn các cấp chính quyền sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; kịp thời khắc phục tình trạng nhiều công trình vẫn đang bị bỏ hoang, xuống cấp; dự án đầu tư trọng điểm vẫn chậm tiến độ.

Trên cơ sở các ý kiến, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo chính quyền hoạt động hiệu quả, gần dân, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Đồng thời cũng đề xuất xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri kiến nghị có chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu ngày càng tăng (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trước đó, theo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW đi kèm của Nghị quyết số 105, Chính phủ đã đề cập một số nội dung liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý II.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tham mưu xây dựng đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, phù hợp với tình hình mới; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý III.

Việc rà soát, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố sẽ được triển khai trên toàn quốc trong năm 2026. Hiện nay, nhiều địa phương đang xây dựng đề án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.

Tính đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố. Trong đó, có 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố.