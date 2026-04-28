Sáp nhập thôn, tổ dân phố theo hướng giảm số lượng, phù hợp từng vùng miền

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí tại họp báo thường kỳ chiều 28/4, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh cho biết, thực hiện chủ trương về sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đây là những nội dung được thể chế hóa, làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

"Đây là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cơ sở. Do đó, việc xây dựng nghị định sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng", bà Thanh nhấn mạnh.

Cùng với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền về nội dung này.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh (Ảnh: Xuân Trung).

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, định hướng chung trong việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với quy mô, thực tiễn, đặc điểm từng vùng miền.

"Qua đó, hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã", bà Thanh thông tin về mục đích của việc sắp xếp.

Đồng thời, dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa quy định còn phù hợp hiện nay, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng bảo đảm tương quan, hợp lý, phù hợp với quy mô mới của cấp xã, cũng như khối lượng công việc, chế độ, chính sách, góp phần động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ chuyên trách yên tâm công tác, nâng cao nhiệm vụ ở cơ sở.

Theo lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, việc hoàn thiện chính sách cũng đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Trước đó, theo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW đi kèm của Nghị quyết số 105, Chính phủ đã đề cập một số nội dung liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý II.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tham mưu xây dựng đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, phù hợp với tình hình mới; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý III.

Việc rà soát, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố sẽ được triển khai trên toàn quốc trong năm 2026. Hiện nay, nhiều địa phương đang xây dựng đề án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.

Tính đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố. Trong đó, có 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố.