Ban Bí thư: Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố

Nội dung công việc này kèm mốc thời gian cụ thể được đề cập trong Kết luận số 27 của Ban Bí thư về tình hình chủ yếu các địa phương quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II, do Thường trực Ban Bí thư ký ban hành.

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, khẩn trương hoàn thành điều chỉnh, công bố Quy hoạch cấp tỉnh trong quý II.

Ban Bí thư đề nghị TPHCM và một số địa phương đẩy nhanh tiến độ, không để ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án trọng điểm tại địa bàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Thành Trung).

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo tăng cường hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố bảo đảm tính thống nhất với Quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành.

Ban Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Đi kèm với đó, theo Ban Bí thư, cần tiếp tục tập trung phân công, điều động cán bộ cho cơ sở theo đúng tinh thần "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Ban Bí thư quán triệt khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Theo Ban Bí thư, bí thư tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án có khó khăn, vướng mắc tại địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm đúng tinh thần kết luận của Bộ Chính trị.

Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành xử lý sắp xếp, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư trong quý II.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, các địa phương cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đặc biệt lưu ý giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan, đơn vị, nhất là tại các địa phương sau sáp nhập, hợp nhất.

“Công tác kiểm tra, giám sát phải phát hiện sớm và kịp thời xử lý những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ”, theo yêu cầu của Ban Bí thư. Ban Bí thư đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ sở.

Theo Ban Bí thư, một số kiến nghị, đề xuất về quản lý biên chế, chính sách tiền lương, vị trí việc làm,... cơ bản đã có trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng thông báo đến Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để chỉ đạo giải quyết ngay theo thẩm quyền, trường hợp chưa giải quyết được ngay phải thông báo cho địa phương biết.