Quy định trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không quá 70 tuổi

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chi tiết về tổ chức, hoạt động, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6.

Theo quy chế mới, thôn và tổ dân phố không phải là cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư cùng địa bàn cư trú tại xã, phường. Đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp, phát huy các hình thức tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Tỉnh Gia Lai đưa ra tiêu chí trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không quá 70 tuổi (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Quy chế cũng nhấn mạnh nguyên tắc giữ ổn định tổ chức, không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định; chỉ thực hiện sáp nhập khi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Mỗi thôn có trưởng thôn, tổ dân phố có tổ trưởng tổ dân phố. Tại các địa bàn đông dân cư hoặc có tính chất đặc thù, địa phương được bố trí thêm tối đa một phó trưởng thôn hoặc một phó tổ trưởng tổ dân phố.

Việc bố trí thêm cấp phó được áp dụng với thôn vùng đồng bằng có trên 500 hộ dân; thôn thuộc xã miền núi, biên giới, hải đảo hoặc đặc biệt khó khăn có trên 350 hộ dân; tổ dân phố vùng đồng bằng có trên 600 hộ dân; tổ dân phố thuộc phường miền núi, biên giới, hải đảo có trên 500 hộ dân.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn đối với các chức danh này được quy định cụ thể hơn. Người đảm nhiệm phải cư trú thường xuyên tại địa bàn, từ đủ 21 tuổi đến không quá 70 tuổi, có phẩm chất đạo đức tốt và được nhân dân tín nhiệm.

Về trình độ học vấn, trưởng thôn tại vùng đồng bằng và tổ trưởng tổ dân phố phải tốt nghiệp THPT trở lên. Đối với thôn thuộc xã miền núi, biên giới, hải đảo hoặc đặc biệt khó khăn, yêu cầu tối thiểu là tốt nghiệp THCS.

Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố.

Theo quy định, trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Đối với phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố được hỗ trợ bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc.

Kinh phí thực hiện các chế độ này được bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức bầu cử, công nhận, cho thôi chức danh và thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo quy định.

Những người đang giữ chức danh trước thời điểm quy chế mới có hiệu lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hết nhiệm kỳ hoặc có nhân sự mới được bầu, công nhận.