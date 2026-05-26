Mẹ Việt Nam anh hùng 110 tuổi qua đời

Chiều 26/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thọ, cho biết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ do tuổi cao, sức yếu đã từ trần vào lúc 5h30 ngày 25/5, hưởng thọ 110 tuổi.

Lễ viếng, truy điệu được địa phương tổ chức trong ngày 26/5, an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngụ từ trần vào sáng 25/5, hưởng thọ 110 tuổi (Ảnh: Đức Thanh).

Lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể xã Đức Thọ cùng đông đảo người dân địa phương đã đến viếng, gửi lời chia buồn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của mẹ Ngụ.

Theo lãnh đạo xã Đức Thọ, mẹ Nguyễn Thị Ngụ sinh năm 1916 tại thôn Trẫm Bàng, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ cũ, nay thuộc xã Đức Thọ trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Khi lớn lên, Mẹ sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Năm 1942, Mẹ kết hôn với ông Nguyễn Đương, sinh được 7 người con, gồm 6 trai và 1 gái.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người con trai đầu của Mẹ là liệt sỹ Nguyễn Anh Đường (SN 1944) lên đường nhập ngũ. Sau thời gian chiến đấu và trở về địa phương công tác, ông tiếp tục tái nhập ngũ theo lệnh tổng động viên năm 1970. Năm 1972, ông hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, đến nay phần mộ vẫn chưa được tìm thấy.

Lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể xã Đức Thọ cùng đông đảo người dân địa phương đã đến viếng, tiễn đưa mẹ Ngụ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Đức Thanh).

Người con trai thứ 5 của Mẹ là liệt sỹ Nguyễn Hải Tâm (SN 1958), hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1979. Phần mộ của liệt sỹ hiện an táng tại nghĩa trang liệt sỹ ở Cần Thơ. Dù biết nơi an nghỉ của con, Mẹ vẫn chưa thể vào thăm do tuổi cao, sức yếu.

Những năm cuối đời, Mẹ luôn là điểm tựa tinh thần cho con cháu, thường xuyên nhắc nhở gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sống nghĩa tình và góp sức xây dựng quê hương.