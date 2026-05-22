Trưởng thôn và 2 chức danh có thể nhận tổng phụ cấp hơn 20 triệu đồng

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố - đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến - quy định về mức khoán phụ cấp với các chức danh.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3 chức danh: Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 3.

Liên quan đến khoán quỹ phụ cấp, ngân sách nhà nước khoán quỹ (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Cơ quan soạn thảo dự kiến khoán quỹ phụ cấp tăng từ mức 6,0 lần (hiện nay) lên mức 8,0 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù; đồng thời tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại.

UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của chuyên viên.

Cơ quan trên cũng quy định việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh khác ở thôn, tổ dân phố và số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh khác theo quy định của pháp luật có liên quan ngoài các chức danh người hoạt động không chuyên trách quy định.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức khoán phụ cấp với các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện đề án và tham mưu Chính phủ ban hành nghị định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố cùng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách trước ngày 26/5. Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 30/6.

Như vậy, mức khoán phụ cấp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và 2 chức danh còn lại vẫn được tính theo mức lương cơ sở.

Nghị định 161/2026 quy định lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7.

Cùng với việc sẽ có mức khoán phụ cấp mới sau sắp xếp thôn và tăng lương cơ sở, thì từ thời điểm 1/7 tới đây mức khoán phụ cấp mới của các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ tăng lên.

Cụ thể, dự kiến thôn, tổ dân phố đặc thù có mức khoán bằng 8,0 lương cơ sở, tương ứng 20,24 triệu đồng với 3 chức danh, trong đó có trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Bên cạnh đó, các thôn, tổ dân phố còn lại có mức khoán 6,5 lần lương cơ sở tương ứng với 16,445 triệu đồng với 3 chức danh từ 1/7 tới.

Cùng với đề xuất điều chỉnh chế độ, chính sách trên, nhiệm vụ, tính chất của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có sự thay đổi sau sắp xếp. Riêng quy mô số hộ gia đình của thôn, tổ dân phố cũng được điều chỉnh tăng lên đáng kể.

Điển hình như ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên. Còn với vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên...