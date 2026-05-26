Thẩm quyền của chủ tịch xã trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký ban hành quyết định về phân cấp thẩm quyền trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh phân cấp thẩm quyền cho lãnh đạo sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền thuộc UBND tỉnh Nghệ An, quyết định này cũng quy định rõ thẩm quyền của chủ tịch UBND các xã, phường trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, Nghệ An, chủ trì một cuộc họp tại địa phương (Ảnh minh họa: Kiều Hoa).

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận vào làm công chức. Quy định này áp dụng đối với trường hợp tiếp nhận vào làm công chức không qua kiểm tra sát hạch để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định xếp lương, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống (trừ các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý).

Người đứng đầu chính quyền cấp xã có quyền quyết định thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch đối với cán bộ, công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập hội đồng để đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, công chức theo phương án thay đổi vị trí việc làm của cơ quan sử dụng công chức.

Nguời đứng đầu chính quyền cấp xã có quyền quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (trừ hạng I tương đương ngạch chuyên viên cao cấp) đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên).

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 173/2025/NĐ-CP của Chính phủ sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định này cũng quy định thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã trong ban hành quyết định nghỉ hưu, thôi việc, tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.