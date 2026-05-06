Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm vụ gì?

Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Theo đó, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm vụ triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân bàn và quyết định; bảo đảm các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định.

Bên cạnh đó, trưởng thôn phải vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Một nhiệm vụ nữa được thông tư nêu ra với vị trí này là việc tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn, tổ dân phố. Báo cáo kịp thời với UBND xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn, tổ dân phố.

Thông tư còn quy định trưởng thôn có nhiệm vụ thực hiện việc lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố; lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và biểu quyết những công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND xã.

Nhóm này còn phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố để vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động.

6 tháng đầu năm và cuối năm, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải báo cáo kết quả công tác trước hội nghị thôn, tổ dân phố.

Cùng với quy định nhiệm vụ, thông tư hướng dẫn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được ký hợp đồng về xây dựng công trình do nhân dân trong thôn, tổ dân phố đóng góp kinh phí đầu tư đã được hội nghị thôn, tổ dân phố thông qua và bảo đảm các quy định liên quan của chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, trưởng thôn được phân công nhiệm vụ giải quyết công việc cho phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố; được chính quyền cấp xã mời họp và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quản lý, hoạt động của thôn, tổ dân phố; được bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Liên quan đến tiêu chuẩn, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố.

Nhóm này còn được yêu cầu đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm.

Bản thân họ và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Thông tư 04/2012/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 14/2018/TT-BNV quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hiện nay.

Bộ Nội vụ đang tham mưu xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa quy định còn phù hợp hiện nay, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng bảo đảm tương quan, hợp lý, phù hợp với quy mô mới của cấp xã, cũng như khối lượng công việc, chế độ, chính sách.