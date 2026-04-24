Chính thức bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa được các đại biểu Quốc hội thống nhất thông qua, sáng 24/4.

Điểm đáng chú ý trong luật sửa đổi là Quốc hội không quy định cứng ngưỡng doanh thu chịu thuế ngay tại luật như hiện hành, mà giao Chính phủ quy định để tạo sự linh hoạt, chủ động trong điều hành.

Ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh theo luật hiện hành được quy định ở mức 500 triệu đồng. Sau một thời gian thực hiện quy định này, nhiều ý kiến phản ánh bất cập nên Chính phủ, Quốc hội thống nhất cần sửa đổi nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 theo hướng “Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ”.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng quy định hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống và căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Cũng theo luật sửa đổi, thu nhập của doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định tổng mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Báo cáo giải trình tiếp thu về việc giao thẩm quyền cho Chính phủ để điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập của doanh nghiệp, cũng được Chính phủ làm rõ.

Theo giải trình của Chính phủ, việc giao Chính phủ quy định một số nội dung có tính biến động cao tại các luật thuế, không phải quy định loại thuế mới, vừa đảm bảo cơ sở để Chính phủ có thể linh hoạt điều hành kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo phù hợp với Hiến pháp.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung tiêu chí, nguyên tắc để đảm bảo tính hợp lý, khả thi và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng “Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và mức doanh thu để xác định doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, Luật thuế thu nhập cá nhân đã có quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm sẽ phải thực hiện phương pháp nộp thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí).

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp cũng quy định các mức thuế suất khác nhau tại ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng/năm (thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng; thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng).

Với các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế vượt trên 3 tỷ đồng/năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các luật để điều chỉnh quy định có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.

Vì vậy, mặc dù không quy định khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện hành, Chính phủ cũng chỉ được điều chỉnh tối đa mức doanh thu này đến dưới 3 tỷ đồng/năm.

Về việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp lên 1 tỷ đồng, Chính phủ khẳng định đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến thu ngân sách, người nộp thuế.

Theo quan điểm của Chính phủ, ngưỡng 1 tỷ đồng là phù hợp ở thời điểm hiện nay trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Bên cạnh đó, khi xây dựng mức doanh thu này, Chính phủ cũng đã tính đến các chi phí để đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.

Luật vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành ngay.