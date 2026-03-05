Đề xuất cho thuê trụ sở bỏ trống làm nhà trọ, văn phòng, bãi giữ xe

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến của cử tri trên cổng góp ý liên quan đến việc khai thác nhà, đất công còn bỏ trống, xuống cấp. Cử tri phản ánh, hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, nhưng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm, khu ký túc xá phía Tây thành phố và nhiều trụ sở đang để không, gây lãng phí.

Cử tri đề xuất rà soát từng địa điểm, xây dựng phương án cho thuê ngắn hạn 1-3 năm để làm văn phòng, nhà trọ hoặc bãi giữ xe.

Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cũ bị bỏ trống (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo phản hồi của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đã được UBND thành phố ban hành nhiều quyết định giao Trung tâm quản lý và khai thác nhà, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác.

Hiện nay, quy định có cho phép các đơn vị quản lý, kinh doanh nhà tại địa phương được khai thác quỹ nhà, đất thông qua hình thức cho thuê gắn với quyền sử dụng đất.

Trụ sở cũ của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũ bị bỏ trống (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 30/1, thành phố cũng đã yêu cầu Trung tâm quản lý và khai thác nhà xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác quỹ nhà theo quy định, trình UBND thành phố xem xét.

Đối với kiến nghị cho thuê ngắn hạn nhà, đất dôi dư, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng sẽ báo cáo UBND thành phố chuyển nội dung này đến Trung tâm quản lý và khai thác nhà để triển khai theo đúng quy định.

Khu ký túc xá phía Tây tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Riêng Khu ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng đã được UBND thành phố thống nhất chủ trương chuyển đổi công năng để bố trí cho công nhân làm việc tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuê, sắp xếp chỗ ở cho cán bộ tỉnh Quảng Nam (cũ) đến làm việc tại Đà Nẵng, phục vụ các hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa chung cư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đang chuẩn bị đầu tư để thực hiện việc chuyển đổi công năng theo chủ trương đã được phê duyệt.