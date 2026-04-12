Trụ sở bỏ trống, đóng cửa chờ được chuyển đổi công năng

Sáp nhập đơn vị hành chính mở ra không gian phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về sắp xếp, phân bổ và sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư.

Ghi nhận tại thành phố Tam Kỳ, trung tâm tỉnh Quảng Nam cũ, nay là phường Tam Kỳ và phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, hàng loạt trụ sở của các sở, ngành, địa phương bỏ không, đang có dấu hiệu xuống cấp.

Trong ảnh là trụ sở Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cũ tại đường Trần Quý Cáp được xây dựng khang trang, nhưng theo ghi nhận vào ngày 9-10/4, nơi đây vắng lặng, đóng cửa, không có người ra vào làm việc.

Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam (cũ) cửa đóng then cài, bên trong không có người ra vào.

Ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho biết đến nay thành phố có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở.

Ông Phương cho biết trong tổng số 828 cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, có 247 cơ sở sẽ được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Trong ảnh là trụ sở của Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũ.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố sẽ giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định. Trong ảnh là Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam cũ không có người ra vào, lá khô rụng đầy ở góc sân không được quét dọn.

"Tùy theo hiện trạng, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê, trường hợp không còn khả năng sử dụng sẽ thực hiện bán đấu giá để thu hồi ngân sách", ông Phương cho biết. Trong ảnh là trụ sở Chi cụ Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ (cũ) bỏ không và có thông báo chuyển về địa chỉ mới.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam cũ cũng đóng cửa. Trước cổng có thông báo từ ngày 1/8/2025 đã kết thúc việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Cảm thấy xót xa khi hàng loạt trụ sở đóng cửa, bỏ trống, ông Trần Văn Tú (trú tại phường Bàn Thạch) kiến nghị thành phố cần sớm đưa vào sử dụng lại các công trình vì nếu không được sử dụng thường xuyên rất dễ xuống cấp, gây lãng phí.

Trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ được xây dựng khang trang nhưng bên trong đã vắng người ra vào.

Tại trụ sở Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cũ, khu nhà để xe của cán bộ, người dân đến làm việc đã thành nơi đậu xe taxi.

Theo báo cáo, riêng tại phường Tam Kỳ đang quản lý 25 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 16 cơ sở tiếp tục sử dụng, 9 cơ sở dự kiến dôi dư. Trong ảnh là trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ cũ đang bị bỏ không.

Theo lãnh đạo phường Tam Kỳ, trụ sở bỏ hoang là vấn đề được cử tri, nhân dân rất quan tâm. Nếu để kéo dài không sử dụng gây lãng phí, thất thoát tài sản công, mất mỹ quan môi trường đô thị.

Phường Tam Kỳ đã xây dựng phương án sắp xếp, ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng, đồng thời siết chặt quản lý tài sản công trong giai đoạn chuyển tiếp. Phường cũng đang nghiên cứu phương án cho thuê đất chưa sử dụng để làm công trình tạm về thể thao, văn hoá có thời hạn, phục vụ người dân.

Không chỉ nằm ở vùng trung tâm, các địa phương vùng ven thành phố cũng có tình trạng trụ sở dôi dư, bỏ trống. Trong ảnh là trụ sở UBND xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình cũ - nay là xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng.

Cũng có nhiều trụ sở công dôi dư là huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở gồm các dãy nhà cao tầng có dấu hiệu xuống cấp. Trong ảnh là trụ sở UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang cũ) với 3 dãy nhà bỏ trống.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng tài sản công. Ông Hùng đã yêu cầu quá trình sắp xếp, bố trí lại trụ sở dôi dư cần thực hiện linh hoạt, ưu tiên phục vụ lĩnh vực y tế và giáo dục, đặc biệt ở những khu vực có nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng không gian giáo dục.