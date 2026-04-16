Dự kiến cho thuê 119 công sở bỏ trống, có vị trí ở trung tâm

Ngày 16/4, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trong năm 2026. Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng được giao làm đơn vị chủ trì.

Danh sách cụ thể gồm 119 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 135.000m2 và gần 80.000m2 diện tích sàn.

Trụ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam (cũ) bỏ trống (Ảnh: Hoài Sơn).

Kế hoạch của thành phố Đà Nẵng chia thành nhóm tạm quản lý với hơn 40.842m2 đang chờ xử lý tiếp theo và nhóm dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng với gần 39,000m2 diện tích sàn.

Về phương thức khai thác, thành phố yêu cầu thực hiện thông qua đấu giá hoặc niêm yết giá công khai, đảm bảo minh bạch. Việc lựa chọn hình thức cụ thể sẽ căn cứ quy định của Chính phủ và điều kiện thực tế từng cơ sở.

Đối tượng thuê được mở rộng, bao gồm tổ chức, cá nhân, các cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng tạm thời. Các cơ sở nhà, đất này được định hướng sử dụng đa mục đích như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ, kho bãi, phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Trong số này, có nhiều cơ sở nằm ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng như đường Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lê Hồng Phong, Thái Phiên. Bên cạnh đó, nhiều trụ sở cũ của cơ quan thuế, thi hành án, viện kiểm sát và kho bạc ở tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng được rà soát, đưa vào kế hoạch này.

Trước đó, tại buổi họp báo thành phố tổ chức chiều 7/4, ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho biết toàn thành phố có 828 cơ sở nhà, đất công không có nhu cầu sử dụng. Trong đó, 247 cơ sở sẽ được chuyển đổi công năng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố dự kiến giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường quản lý, xử lý theo quy định.