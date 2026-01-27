Đà Nẵng chi gần 336 tỷ đồng tặng quà Tết gia đình chính sách

Ngày 27/1, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ký ban hành kế hoạch tặng quà đến các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước, mức quà tặng bằng tiền mặt 600.000 đồng/người đến các đối tượng đặc biệt, gồm: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh nặng, bệnh binh nặng, người hoạt động cách mạng trước và trong Cách mạng Tháng Tám, thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng...

Thành phố Đà Nẵng chi gần 336 tỷ đồng tặng quà Tết đến gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội... (Ảnh: Công Bính).

Mức quà 300.000 đồng/người của Chủ tịch nước dành cho thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người thờ cúng liệt sỹ và các đối tượng khác theo quy định.

Ngoài quà tặng của Chủ tịch nước, UBND thành phố Đà Nẵng cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khác trong dịp này. Thành phố cũng sẽ cử nhiều đoàn trực tiếp thăm, tặng quà đến các gia đình, cơ quan, đơn vị, người có công tiêu biểu.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng tặng 500.000 đồng/suất đến hộ gia đình người có công; hỗ trợ Hội Cựu chiến binh chăm lo hội viên mắc bệnh hiểm nghèo; tặng quà 12.000 công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức 1 triệu đồng/người; thăm hỏi, động viên bộ đội Trường Sa…

Song song với hoạt động tặng quà, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ viếng, tưởng niệm và dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại 37 điểm trên địa bàn Đà Nẵng và 6 điểm tại Quảng Trị, trong đó có Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, thành cổ Quảng Trị, di tích bến phà Long Đại, hang Tám Cô và Đền thờ Bác Hồ.

Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình gần 336 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 34 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 301 tỷ đồng.

Ngoài ra, nguồn quỹ Vì người nghèo của Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ thêm cho các đối tượng khó khăn.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị hoàn thành việc thăm, tặng quà Tết đến người có công, đối tượng xã hội… trước ngày 10/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp âm lịch).