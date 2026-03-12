Phát hiện hài cốt liệt sỹ kèm nhiều di vật ở cửa hang đá

Chiều 11/3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 thông tin đã phát hiện một hài cốt liệt sỹ ở thôn Cu Bai, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt được phát hiện tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối, thôn Cu Bai, nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong tấm tăng và vải dù, bên ngoài có 2 miếng tăng còn nguyên vẹn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337).

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số di vật đi kèm, gồm: đèn pha ô tô, lọ thuốc tiêm, lọ penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn AK, đạn đại liên, 3 mảnh bom và dây điện thông tin.

Di vật liệt sỹ (Ảnh: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337).

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác minh thông tin và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.