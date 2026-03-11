Phát hiện hài cốt liệt sỹ ở nơi từng là bệnh xá quân tình nguyện Việt Nam

Ngày 10/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ đã tìm kiếm, cất bốc một hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Thông tin về phần mộ được ông Dia Tu (bản Na Xuồng, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) cung cấp.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Bôlykhămxay (Ảnh: BCH Quân sự tỉnh Hà Tĩnh).

Theo ông Dia Tu, tại khu vực hang Chia, núi Hin Đăm, bản Noong Pát, huyện Viêng Chăn có phần mộ của bộ đội Việt Nam. Khu vực này trước đây là kho quân nhu và bệnh xá dã chiến của một đơn vị quân tình nguyện Việt Nam.

Từ thông tin người dân bản địa cung cấp, tổ công tác Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Số đạn cùng ống thuốc quân y được phát hiện tại khu vực chôn cất liệt sỹ (Ảnh: BCH Quân sự tỉnh Hà Tĩnh).

Mở rộng tìm kiếm tại khu vực hang Chia, núi Hin Đăm, lực lượng quy tập phát hiện một hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật như tăng, áo bộ đội, 5 ống thuốc quân y, khâu đeo dây súng và 45 viên đạn AK...

Hài cốt liệt sỹ đã được cất bốc, di chuyển về khu thờ chung tại khu vực đóng quân của Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, chờ đưa về nước truy điệu, an táng.