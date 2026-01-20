Hài cốt liệt sỹ nơi chiến trường xưa kèm mảnh giấy tên “Nguyễn Minh Thuận”

Ngày 20/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện tại thôn Trại Cá kèm nhiều di vật như thắt lưng, đồng hồ, hộp tiếp đạn… Đặc biệt, trong số các di vật có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.

Các di vật kèm theo hài cốt liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Đội 584 đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin ở di vật và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trước đó, Đội 584 cũng phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại thôn Trại Cá. Vị trí phát hiện các hài cốt nằm trong khu vực rừng tràm của người dân.

Mảnh giấy ghi tên "Nguyễn Minh Thuận" được tìm thấy (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy dưới lớp đất kèm nhiều di vật như đế giày, hộp tiếp đạn. Đáng chú ý, trong số các di vật có cây bút khắc tên “Vương Chí Cao”.