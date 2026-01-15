Hài cốt liệt sỹ phát lộ kèm di vật khắc tên

Ngày 15/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sỹ ở thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Trong 2 hài cốt liệt sỹ vừa tìm được, có nhiều di vật kèm theo, trong đó có cây bút khắc tên “Vương Chí Cao”.

Chiếc bút khắc tên được tìm thấy (Ảnh: Xuân Diện).

Đội 584 đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin ở di vật và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trước đó, Đội 584 đã phát hiện, quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ tại thôn Trại Cá. Vị trí phát hiện các hài cốt nằm trong khu vực rừng tràm của người dân. Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy dưới lớp đất, kèm theo nhiều di vật như đế giày, hộp tiếp đạn.