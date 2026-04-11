Sửa điều kiện tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"

Luật hiện hành quy định, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Đồng thời, cá nhân phải có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Ở điểm trên, dự thảo luật đề xuất thay đổi cụm từ "có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả" thành "nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Đồng thời, dự luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 của danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" bằng cách bổ sung cụm từ "nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Cụ thể, người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, công nhận sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến phạm vi thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. Nội dung này nhằm đồng bộ hóa danh hiệu với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và định lượng hóa các tiêu chuẩn.

Cụ thể, điều chỉnh danh hiệu thi đua cấp xã, phường thể hiện qua việc sửa đổi tên danh hiệu "xã, phường, thị trấn tiêu biểu" thành danh hiệu "xã, phường, đặc khu tiêu biểu" để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp do hiện nay không còn đơn vị hành chính là "thị trấn".

Đồng thời, dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu này từ "dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện" thành "có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua cấp tỉnh" để kịp thời động viên, khuyến khích các xã, phường, đặc khu có thành tích trong phong trào thi đua cấp tỉnh.

Dự luật còn định lượng hóa tiêu chuẩn "tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh". Thể hiện qua việc sửa đổi tiêu chuẩn "tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh" thành tiêu chuẩn "tổ chức đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên".

Việc thay đổi này là cần thiết vì tiêu chuẩn cũ đã không còn phù hợp với quy định của Đảng về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hiện nay, vốn giới hạn nghiêm ngặt tỷ lệ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" gây khó khăn cho các tập thể muốn đạt Cờ thi đua.

Việc sử dụng tiêu chí "Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" sẽ định lượng cụ thể, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời cho việc xét tặng danh hiệu thi đua.