Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật trong vườn nhà dân

Ngày 24/1, Trung tá Lê Trường Giang, Chính trị viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Sư đoàn 968, Quân khu 4, cho biết đơn vị đã quy tập được một hài cốt liệt sỹ.

Theo Trung tá Lê Trường Giang, hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở độ sâu 1m, trong vườn nhà ông Phan Văn An, trú tại thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị. Di vật kèm theo hài cốt có đuôi đạn cối 81mm, vỏ đạn 12,7mm, dép cao su và tăng, võng bộ đội.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Sư đoàn 968).

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực phát hiện hài cốt, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin nhằm xác định danh tính liệt sỹ.

Di vật liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Sư đoàn 968).

Trước đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng tìm kiếm và cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ kèm nhiều di vật tại thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Trong các di vật liệt sỹ được tìm thấy ở thôn Trại Cá, có 2 mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận” và “Trần Văn Siếu”, một cây bút khắc tên “Vương Chí Cao”.