Bộ đội phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật

Các hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát hiện, cất bốc tại thôn Tân Xuân 1, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Lê Trường Giang, Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968, cho biết 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong vườn nhà dân, lần lượt được cất bốc vào chiều 17 và sáng 18/12.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Sư đoàn 968).

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 0,9m, xương đã vỡ thành nhiều mảnh. Di vật kèm theo gồm 1 hộp tiếp đạn súng AK, 1 dao găm, 1 thắt lưng bộ đội, nhiều mảnh tăng nhỏ.

Hài cốt liệt sĩ được đội quy tập quản lý trang nghiêm, hương khói chu đáo tại hội trường thôn Tân Xuân 1.

Sư đoàn 968 chỉ đạo đơn vị quy tập mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp kiểm tra, xác minh, đối chiếu nguồn thông tin về các đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn xã Cam Lộ nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.