Phát hiện hài cốt liệt sỹ kèm di vật tại Quảng Trị

Ngày 14/8, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), quá trình mở rộng tìm kiếm tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (Quảng Trị), lực lượng chức năng đã cất bốc được một hài cốt liệt sỹ.

Hài cốt được phát hiện bọc trong bao tử sỹ, kèm theo các di vật như: tăng nguyên tấm, cúc áo, khuy giày.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Duy Đông).

Hài cốt liệt sỹ đang được bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tại nơi phát hiện hài cốt.

Vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cũng tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh.