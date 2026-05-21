Trọng thể lễ an táng 80 hài cốt liệt sỹ trở về từ đất nước bạn Lào

Sáng 21/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Lộc (xã Đông Lộc), tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào.

Dự lễ truy điệu, an táng có Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 Phạm Thị Thanh Trà; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Mùa khô 2025-2026, Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 80 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào, thuộc các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun.

Đội tiêu binh danh dự đón hài cốt các liệt sỹ đến khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Lộc.

Đón các anh trở về trong lòng đất Mẹ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định: "Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các đồng chí. Các anh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam".

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận di quan hài cốt liệt sỹ đến khu vực an táng.

Đại diện Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ Nghệ An và nước bạn Lào di quan hài cốt các liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại biểu dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ.

Một sĩ quan quân đội Lào thắp hương tri ân liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại lễ an táng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sỉ Viêng Xay O La Bun, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn, xúc động bày tỏ: "Các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh hùng đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng đất nước Lào, đem lại hòa bình cho đất nước chúng tôi... Các đồng chí đã đem cả tính mạng và tinh thần cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân Lào cũng như Tổ quốc và nhân dân Việt Nam".

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên đất bạn, hôm nay các anh đã trở về yên nghỉ trong lòng Tổ quốc thân yêu.

Tất cả hài cốt liệt sỹ được quy tập, hồi hương lần này đều chưa xác định được danh tính. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trước khi diễn ra lễ truy điệu, an táng, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN...

Hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.897 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào. Có 1.680 hài cốt đã xác định được danh tính quê quán, trong đó 937 hài cốt liệt sỹ được bàn giao để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương.