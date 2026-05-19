Xác minh thông tin mộ liệt sỹ tập thể tại Kon Tum

Ngày 19/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo để làm rõ thông tin còn nhiều hài cốt liệt sỹ trong mộ tập thể tại địa bàn phường Kon Tum (Quảng Ngãi).

Trước đó, một số nhân chứng, tổ chức cho biết trên địa bàn phường Kon Tum có mộ tập thể của các liệt sỹ hy sinh năm 1968 chưa được khai quật, quy tập. Trên cơ sở này, lãnh đạo Quân khu 5 đã có cuộc họp với các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ngãi để thảo luận các vấn đề liên quan. Qua đó, lãnh đạo Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp khảo sát thực địa và tổ chức hội thảo để làm rõ thông tin về mộ liệt sỹ tập thể.

Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Cũng theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, năm 2008, một mộ liệt sỹ tập thể đã được phát hiện trên đường Trường Chinh (phường Kon Tum).

Trong quá trình làm nhà, một người dân phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ và các di vật. Cơ quan quân sự đã tổ chức khai quật trên diện tích khoảng 16m2, qua đó đã quy tập được 22 hài cốt liệt sỹ. Việc khai quật cũng thu được nhiều di vật, tư trang của các liệt sỹ như mũ, nịt, dép cao su, bình đông, băng đạn…