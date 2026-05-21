Nhóm người cao tuổi được dự kiến tăng trợ cấp mức cao nhất từ 1/7

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.

Dự thảo nghị định đưa ra mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng từ 1/7.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.

Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng thụ hưởng chính sách, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội được dự kiến tăng lên mức 540.000 đồng/tháng (Ảnh minh họa: Minh Quang).

Bên cạnh nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng, dự thảo nghị định nêu mức trợ cấp xã hội hằng tháng áp dụng cho người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức trợ giúp xã hội nhân với 1,5, tương đương 810.000 đồng.

Tương tự, với người cao tuổi trên 75 thuộc diện như trên sẽ có mức trợ cấp hằng tháng bằng mức trợ giúp xã hội nhân với 2, tương ứng 1,08 triệu đồng.

Đặc biệt, nhóm người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng thì sẽ nhận mức trợ cấp bằng mức trợ giúp xã hội nhân với 3, tương ứng 1,62 triệu đồng.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng đề xuất mức trợ cấp hưu trí hằng tháng với người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp là 540.000 đồng/tháng.

Còn người đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định cũng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội với mức trên.