Nhóm người cao tuổi được dự kiến tăng trợ cấp mức cao nhất từ 1/7
(Dân trí) - Mức chuẩn trợ giúp xã hội được đề xuất tăng lên thành 540.000 đồng/tháng sẽ giúp nhiều nhóm đối tượng khó khăn được hưởng mức trợ cấp tăng lên đáng kể.
Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.
Dự thảo nghị định đưa ra mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng từ 1/7.
Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.
Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng thụ hưởng chính sách, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.
Bên cạnh nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng, dự thảo nghị định nêu mức trợ cấp xã hội hằng tháng áp dụng cho người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức trợ giúp xã hội nhân với 1,5, tương đương 810.000 đồng.
Tương tự, với người cao tuổi trên 75 thuộc diện như trên sẽ có mức trợ cấp hằng tháng bằng mức trợ giúp xã hội nhân với 2, tương ứng 1,08 triệu đồng.
Đặc biệt, nhóm người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng thì sẽ nhận mức trợ cấp bằng mức trợ giúp xã hội nhân với 3, tương ứng 1,62 triệu đồng.
Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng đề xuất mức trợ cấp hưu trí hằng tháng với người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp là 540.000 đồng/tháng.
Còn người đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định cũng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội với mức trên.
Bên cạnh nhóm trên, dự thảo nghị định quy định nhóm được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng gồm:
1. Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau:
Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
Mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại không xác định được;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;
Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;
Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;
Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
2. Người thuộc diện quy định trên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà đủ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng đang tiếp tục học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học.
Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.
Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo nuôi con).
Trường hợp người đơn thân nghèo nuôi con đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản này, nhưng người con đó đủ 16 tuổi và đang tiếp tục học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học văn bằng thứ nhất thì người đơn thân nghèo nuôi con tiếp tục được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cho đến khi người con kết thúc học.
5. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.
6. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo
7. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.