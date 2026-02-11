Tri ân 16 liệt sỹ Hưng Yên hi sinh ở phà Long Đại và gia đình chính sách

Chiều 11/2, đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã dâng hương liệt sỹ, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác tri ân các liệt sỹ (Ảnh: Xuân Phú).

Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại là nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) vào tháng 9/1972.

Trong các trận bom ác liệt ngày 19 và 23/9/1972, 16 thanh niên xung phong đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển, mở đường để giữ vững mạch máu chi viện cho chiến trường.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự thống nhất của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Trung ương đã thăm, tặng quà Tết đến 100 hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, 400 hộ nghèo và 300 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà gia đình chính sách (Ảnh: Xuân Phú).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã cống hiến những người con ưu tú cho Đảng, cho đất nước, cho độc lập tự do như hôm nay và mong muốn các gia đình tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ con cháu.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.