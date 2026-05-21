Người hưởng mức lương hưu cao nhất được tăng hơn 11 triệu đồng từ 1/7

Hiện nay cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp. Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội, lương hưu bình quân của người tham gia bảo hiểm xã hội dao động gần 7 triệu đồng/tháng.

Người hưởng lương hưu phân hóa từ mức dưới 2,34 triệu đồng/tháng đến trên 20 triệu đồng/tháng. Hiện nay, người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam là mức 140 triệu đồng/tháng.

Trong khi chỉ có 11.560 người nhận mức lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng thì có tới 564.249 người nhận mức dưới 3 triệu đồng/tháng. Số người hưởng lương từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm đa số, ở mức 2,4 triệu người.

Nghị định số 162/2026/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng quy định từ 1/7, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 1/7 = Mức hưởng tháng 6 x 1,08.

Như vậy, lương hưu của người cao nhất Việt Nam từ 1/7 sẽ là 151,2 triệu đồng/tháng, tăng 11,2 triệu đồng.

Trong khi đó, 80% người hưởng lương hưu từ 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng/tháng sẽ có mức tăng thêm khoảng 240.000 đồng đến dưới 800.000 đồng tới đây.

Ngoài ra, 11.560 người nhận mức lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng sẽ có mức tăng tối thiểu là 1,6 triệu đồng trở lên.

Bên cạnh mức tăng chung 8%, Chính phủ còn có chính sách hỗ trợ riêng cho nhóm người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 đang hưởng lương hưu thấp.

Đây là nhóm có thời gian công tác từ nhiều năm trước, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nên lương hưu hiện nay cũng ở mức thấp.

Theo quy định, sau khi tăng 8%, nếu người hưởng vẫn dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì sẽ được cộng thêm 300.000 đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, trường hợp sau khi điều chỉnh mà mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ được nâng lên đủ 3,8 triệu đồng/tháng.

Về nguyên tắc, mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có sự chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong thực tế, có một số trường hợp hưởng lương hưu với mức thấp, nguyên nhân chủ yếu là do người lao động đóng bảo hiểm xã hội với mức thấp, thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ đạt mức tối thiểu. Cũng có nhiều trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định dẫn đến bị giảm trừ mức lương được hưởng do nghỉ sớm.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 với nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Luật có những điểm mới, trọng tâm liên quan đến bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội; bổ sung quy định nhằm gia tăng sự liên kết giữa tầng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm xã hội cơ bản; mở rộng đối tượng được tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện...