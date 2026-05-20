Đón 28 liệt sỹ hy sinh ở Lào trở về đất Mẹ

Ngày 20/5, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, chính quyền tỉnh này phối hợp với 2 tỉnh Savannakhet và Khăm Muộn (Lào) tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Việt Nam.

Các hài cốt liệt sỹ do Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 và 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2025-2026, tại 2 tỉnh Savannakhet và Khăm Muộn.

Hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào được đưa về Việt Nam (Ảnh: Xuân Diện).

Tại buổi lễ, Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị và các tỉnh thuộc nước bạn Lào đã ký kết biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong mùa khô 2025-2026, cơ quan chức năng đã quy tập được 28 hài cốt liệt sỹ tại 2 tỉnh Savannakhet và Khăm Muộn, Lào (Ảnh: Xuân Diện).

Ngay sau lễ đón nhận, 28 hài cốt liệt sỹ được đưa về Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, phường Đồng Hà, Quảng Trị để lấy mẫu sinh phẩm và phục vụ công tác xác định danh tính theo quy định.

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 23/5 tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.