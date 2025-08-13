Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp và làm việc với Chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc - HRDK Lee Woo-young vào sáng nay (13/8) tại Busan, Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vui mừng thông tin, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS) cho giai đoạn tiếp theo.

Hai lãnh đạo đánh giá cao Chương trình EPS, tính đến nay đã có khoảng 143.000 lượt lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. Hiện nay, có 42.500 người đang làm việc tại quốc gia này.

Việt Nam là quốc gia có số lượng lao động lớn nhất tại Hàn Quốc trong tổng số 17 quốc gia phái cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin về kết quả buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Những lao động này đã đóng góp vào sự phát triển chung của Hàn Quốc và giúp nâng cao tay nghề cho người lao động Việt Nam khi trở về nước, từ đó củng cố và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam thông tin, từ 1/3, cơ cấu tổ chức của Chính phủ Việt Nam có sự thay đổi lớn khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức hợp nhất vào Bộ Nội vụ.

Sau khi sáp nhập, Bộ Nội vụ sẽ đảm nhận các chức năng quản lý nhà nước rộng hơn, trong đó, chức năng về việc làm và lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Nội vụ mới.

Chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc Lee Woo-young và Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ, tập trung xem xét các vấn đề chính.

Cụ thể là vấn đề đề xuất mở thêm các hình thức giáo dục kỹ năng theo hình thức trực tuyến cho người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc; phối hợp thực hiện các biện pháp để giảm tỷ lệ người lao động ở lại bất hợp pháp và phá hợp đồng lao động, tạo ra môi trường sống và làm việc an toàn lành mạnh, hiệu quả.

Bên cạnh đó, hai bên còn trao đổi về việc mở rộng các nghề trong ngành công nghiệp gốc đang triển khai như: Đúc, ép nhựa, lắp ráp máy móc, sơn công nghiệp để gia tăng tiếp nhận lao động đã qua đào tạo nghề sang làm việc; tăng thêm số lượng phòng thi tiếng Hàn trên máy tính tại Việt Nam, hoặc triển khai đồng thời cả hình thức thi trên máy tính bảng (UBT) và máy tính (CBT) để rút ngắn thời gian tổ chức các kỳ thi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc - HRDK Lee Woo-young chụp ảnh lưu niệm cùng hai Đoàn công tác (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Hai bên cũng thảo luận về việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để sớm giới thiệu cho doanh nghiêp tiếp nhận lao động; hỗ trợ người lao động hồi hương có thể tham gia hiệu quả vào thị trường lao động tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã mời Chủ tịch Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc sang thăm Việt Nam để hai bên trao đổi chi tiết về kế hoạch và nội dung tổ chức việc đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc một cách hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác quản lý từ khâu tuyển chọn đến phái cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Trung tâm Lao động ngoài nước trực tiếp làm việc với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc - HRDK để triển khai hiệu quả các hoạt động đảm bảo đúng tinh thần Bản ghi nhớ và quy định của hai nước.