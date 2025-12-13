Những nhóm công chức được ưu tiên tăng thêm thu nhập, nâng lương trước hạn

Theo công văn của UBND TP Hà Nội, việc cử công chức, viên chức về công tác tại cấp xã phải căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ cán bộ tại cơ sở. Nội dung này vừa đảm bảo yêu cầu phân công, bố trí đội ngũ công chức, viên chức; không gây xáo trộn trong công tác cán bộ, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP có trách nhiệm cử cán bộ, công chức đảm bảo theo yêu cầu, đề xuất của cấp xã.

Cán bộ, công chức phái cử phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu vị trí việc làm của chức danh được phân công, bố trí tại thời điểm thực hiện.

UBND TP có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá công chức, viên chức tăng cường công tác ở cơ sở và chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời gian công chức, viên chức đi công tác phải đảm bảo đủ để đáp ứng, giải quyết yêu cầu công việc, nhiệm vụ tại cấp xã theo ngành, lĩnh vực được phân công. Cụ thể, công chức biệt phái tối thiểu từ 3 tháng; điều động tối thiểu 6 tháng.

Công chức, viên chức được điều động, biệt phái sẽ được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi.

Hà Nội hướng dẫn về việc cử công chức, viên chức về công tác tại cấp xã (Ảnh minh họa: Hải Long).

Đối với hình thức biệt phái, tiền lương và các khoản chi khác do đơn vị cử chi trả. Đối với hình thức điều động, tiền lương và các khoản chi khác do đơn vị cấp xã chi trả.

Bên cạnh đó, sau khi công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đi hoặc được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở.

Đồng thời, nhóm này được hưởng các chính sách ưu tiên trong phương án chi thu nhập tăng thêm cuối năm theo quy định tại Nghị quyết số 46/2024/HĐND và Nghị quyết số 81/2025/HĐND về việc quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, công chức phái cử cũng được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và được xem xét khen thưởng theo quy định pháp luật hiện hành của Luật Thi đua, khen thưởng.

Thực hiện nhiệm vụ này, UBND TP Hà Nội hướng đến tăng cường đội ngũ công chức, viên chức có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt.

Dịp này cũng nhằm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giúp công chức, viên chức ở cấp xã từng bước tiếp cận các quy định, chính sách của Trung ương, thành phố.

Đồng thời, việc điều động này cũng thiết lập và là cầu nối giữ mối quan hệ công tác chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn thuộc cấp xã với các phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố.

Ngoài ra, công chức được tạo điều kiện rèn luyện, am hiểu, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, phát triển toàn diện; đồng thời, cải thiện hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại cơ sở.