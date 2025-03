Những điều đặc biệt của huyện nhiều năm không còn cấp xã

Hòn đảo núi lửa

Đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cách đất liền 17 hải lý. Đảo được hình thành từ quá trình phun trào của núi lửa hàng triệu năm trước.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho thấy, cụm núi lửa ở Lý Sơn và vùng phụ cận phát lộ nhiều loại đất đá, nham thạch tiêu biểu cho các chế độ phun trào khác nhau trong giai đoạn kỷ Đệ tứ, khoảng 11 triệu đến 4.500 năm trước.

Khu vực này có vết tích của 10 miệng núi lửa, trong đó có 3 miệng núi lửa nằm dưới đáy biển. Thới Lới và Giếng Tiền là hai ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo Lý Sơn. Trong đó núi Thới Lới cao 149m. Phần miệng núi lửa Thới Lới khá sâu tạo thành hồ chứa nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đảo Lý Sơn, nhìn từ trên cao (Ảnh: Bùi Thanh Trung).

Quá trình phun trào của núi lửa đã tạo cho Lý Sơn những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Đây chính là điểm nhấn giúp Lý Sơn phát triển du lịch. Mỗi năm, đảo Lý Sơn đón khoảng 250.000 du khách.

Ngoài việc tạo nên những di sản địa chất độc đáo, dung nham núi lửa phong hóa còn hình thành nên nền đất đỏ bazan chứa nhiều khoáng chất. Loại đất này phù hợp với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây hành, tỏi.

Huyện có mật độ dân số cao nhất tỉnh Quảng Ngãi

Lý Sơn là huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập ngày 1/1/1993 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số xã Bình Vĩnh, Bình Yến thuộc huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Sau đó, xã Bình Vĩnh, Bình Yến được đổi tên thành xã Lý Vĩnh và Lý Hải.

Huyện có diện tích trên 10km2, dân số khoảng 22.000 người. Mật độ dân số của huyện đảo Lý Sơn đạt 2.134 người/km2, cao nhất so với các địa phương khác của tỉnh Quảng Ngãi.

Một khu dân cư đông đúc phía đông đảo Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Huyện Lý Sơn bao gồm đảo Bé và đảo Lớn, hai đảo cách nhau 3 hải lý. Năm 2003, xã An Bình (đảo Bé) được thành lập với diện tích 69ha và 398 nhân khẩu, trên cơ sở tách từ xã Lý Vĩnh. Cùng lúc đó, xã Lý Vĩnh, xã Lý Hải đổi tên thành xã An Vĩnh và xã An Hải.

Đầu năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 867 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Nghị quyết 867, chính quyền các xã An Vĩnh, An Hải, An Bình được giải thể. Huyện Lý Sơn chỉ còn 6 thôn, không còn cấp xã.

Huyện không có cấp xã

Từ ngày 1/4/2020, huyện Lý Sơn chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền một cấp. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của hòn đảo tiền tiêu.

Việc xây dựng chính quyền một cấp ở Lý Sơn cho thấy quyết tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong việc đổi mới, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Việc này còn góp phần tinh giản biên chế cấp xã, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc hành chính của cấp huyện.

Cơ sở hạ tầng của đảo Lý Sơn từng bước được đầu tư hoàn thiện (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết, điểm nổi bật nhất của chính quyền một cấp là giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được các phòng, ban tham mưu cho UBND cấp huyện rồi trực tiếp triển khai thực hiện. Điều này giúp công việc đạt hiệu quả tốt hơn trước.

Nhiều năm liền, huyện đảo Lý Sơn là một trong số ít các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Điển hình như năm 2024, 16 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu của huyện Lý Sơn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mô hình chính quyền một cấp giúp chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Qua đó, lãnh đạo địa phương nắm bắt kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân để có hướng chỉ đạo xử lý.

"Các phản ánh, đơn thư kiến nghị của người dân được tiếp nhận, quan tâm giải quyết. Hầu như 100% kiến nghị, đề xuất của người dân đều được giải quyết kịp thời, thỏa đáng", bà Hương chia sẻ.

Người dân thu hoạch tỏi, đây là loại nông sản chủ lực của huyện đảo Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Tuy nhiên, việc thực hiện đề án xây dựng chính quyền một cấp tại Lý Sơn cũng còn lúng túng. Lúc đầu, công việc của cán bộ cấp huyện trở nên quá tải.

Thời điểm thực hiện đề án, tỉnh Quảng Ngãi chưa quy định chính sách hỗ trợ cho số cán bộ cấp xã dôi dư. Do đó, huyện Lý Sơn mất rất nhiều thời gian giải quyết vấn đề này.

"Thời điểm đầu có một số vướng mắc nhưng huyện Lý Sơn đã từng bước tháo gỡ. Nhờ đó chính quyền một cấp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn giúp huyện đạt những kết quả vượt bậc trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội", bà Hương nói thêm.