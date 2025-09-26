Thực hư bảo hiểm y tế không chi trả cho các ca bệnh nặng từ 2026

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay xuất hiện thông tin cho rằng: “Từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật” khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Cơ quan này khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Luật Bảo hiểm y tế vừa được ban hành tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế cho người tham gia, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả. Bên cạnh đó, để tìm hiểu các thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, người dân cần tra cứu thông tin từ kênh chính thống của cơ quan này hoặc liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất.

Liên quan đến việc chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia được chi trả 80-100% chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định đây là tin giả (Ảnh: BHXH VN).

Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm, trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao.

Từ năm 2020 đến tháng 8/2025, có 41.188 bệnh nhân được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 500 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, 1 bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí khám chữa bệnh lên đến gần 28 tỷ đồng. Người này có bệnh chính là thiếu yếu tố VIII di truyền; viêm họng cấp; vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng,…