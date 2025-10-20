Tự tham gia bảo hiểm y tế thì mức đóng bao nhiêu?

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, các nhóm tham gia BHYT khác nhau sẽ có mức đóng, cách thức đóng khác nhau.

Tại Khoản 5 Điều 12, Luật BHYT quy định nhóm tự đóng BHYT bao gồm: người thuộc hộ gia đình tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình; người sinh sống và làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo; người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động; người không thuộc 3 trường hợp trước nhưng tự đóng BHYT.

Nhiều thành viên cùng hộ gia đình tham gia BHYT theo diện này được giảm trừ mức đóng (Ảnh minh họa: Vân Sơn).

Mức đóng BHYT đối với những người tham gia BHYT theo diện tự đóng được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định 188.

Theo đó, mức đóng BHYT hằng tháng của những người tham gia BHYT theo diện tự đóng được quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở (105.300 đồng/tháng, 1.263.600 đồng/năm). Người tham gia BHYT theo diện này sẽ tự đóng theo hộ gia đình hoặc tự đóng theo cá nhân.

Trong nhóm này, những người tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình sẽ được áp dụng thêm chính sách ưu đãi.

Cụ thể, các thành viên cùng hộ gia đình tham gia BHYT theo diện này trong cùng năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng theo số người tham gia.

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Cụ thể mức đóng BHYT theo hộ gia đình như sau: