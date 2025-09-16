Những trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế vẫn được trả tiền khám chữa bệnh

Quầy thuốc có cấp thuốc BHYT tại một bệnh viện ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong một số trường hợp đặc biệt, người tham gia BHYT dù chưa có hoặc chưa xuất trình được thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh vẫn có thể được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Các trường hợp này được quy định cụ thể tại Điều 37 và Điều 54 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Những quy định mới này cho thấy sự linh hoạt của chính sách BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân trong nhiều tình huống khác nhau.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 37 Nghị định 188, đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi khám chữa bệnh chỉ xuất trình thẻ BHYT (bản giấy hoặc bản điện tử) hoặc mã số BHYT. Tuy nhiên, trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ BHYT thì chỉ cần xuất trình giấy chứng sinh (bản gốc hoặc bản chụp).

Đối với trẻ vừa sinh, cha, mẹ hoặc thân nhân của trẻ chỉ cần ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án. Trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân thì người đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án cũng là giấy tờ hợp lệ để thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo Khoản 3 Điều 37 Nghị định 188, người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ BHYT mà có nhu cầu khám chữa bệnh thì có thể xuất trình giấy tờ khác để thay thế thẻ BHYT.

Cụ thể, người bệnh có thể xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ BHYT, thông tin về thẻ BHYT và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân.

Ngoài ra, Điều 54 Nghị định 188 quy định 3 trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trực tiếp với người có thẻ BHYT mà chưa xuất trình được thẻ.

Thứ nhất, người bệnh trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong mà chưa xuất trình được thông tin thẻ BHYT trước khi ra viện.

Thứ hai, người tham gia BHYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhưng bị mất thẻ BHYT nhưng chưa được cấp lại; hoặc thông tin thẻ BHYT của người bệnh bị lỗi, sai lệch mà chưa được cơ quan bảo hiểm xã hội đính chính, sửa lại tại thời điểm kết thúc lượt khám bệnh, chữa bệnh, ra viện.

Thứ ba, người tham gia BHYT thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT nhưng chưa được cấp thẻ BHYT. Người bệnh được thanh toán toàn bộ phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng kể từ ngày được xác định thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng nhưng chưa được cấp thẻ BHYT.