Người hưởng lương hưu được tự động gia hạn thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, người đang hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, với mức thanh toán lên tới 95% chi phí khám chữa bệnh.

Từ ngày 1/6, cơ quan bảo hiểm xã hội đã dừng cấp thẻ giấy, thay bằng thẻ điện tử hiển thị trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID), định danh điện tử (VNeID) hoặc căn cước công dân gắn chip. Nếu thẻ giấy còn hạn, người dân vẫn tiếp tục sử dụng bình thường khi khám chữa bệnh.

Gần đây, một số người hưởng lương hưu lo lắng khi trên ứng dụng VNeID, thẻ bảo hiểm y tế hiển thị ngày hết hiệu lực là 31/12.

Cơ quan bảo hiểm xã hội khẳng định, thẻ bảo hiểm y tế của người hưởng lương hưu được cấp miễn phí, được hệ thống dữ liệu tự động gia hạn.

Tuy vậy, một số người mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội gọi điện yêu cầu "gia hạn thẻ bảo hiểm y tế" và yêu cầu cung cấp số căn cước công dân, thông tin cá nhân để hỗ trợ cập nhật trên VssID hoặc tích hợp vào căn cước công dân. Mục đích của chúng là chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin kết bạn qua Zalo hay gửi đường link, mã QR để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân.

Khi cần cập nhật thông tin, người dân trực tiếp liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc ứng dụng VssID. Các kênh này đều miễn phí.

Người tham gia tuyệt đối không kết bạn Zalo, bấm vào đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân với người lạ.

Cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến nghị người dân tự tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VssID và VNeID ở trong mục "Ví giấy tờ", rồi chọn "Tích hợp thông tin" và chọn "Tạo mới theo yêu cầu", sau đó nhập số thẻ bảo hiểm y tế và thông tin đơn vị cấp thẻ để hoàn tất.