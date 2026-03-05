Người có năng lực nhưng thiếu năm công tác có được xét vào công chức?

Gửi thắc mắc đến Bộ Nội vụ, ông N.V.S. cho biết ông là cán bộ không chuyên trách công tác được 10 năm, có bằng đại học được 2 năm. Thực hiện hướng dẫn của Trung ương về việc tiếp nhận cán bộ không chuyên trách cấp xã vào làm công chức sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, ông nhận thấy bản thân đã có bằng đại học phù hợp chuyên ngành, có quá trình công tác thực tế tại cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hiện nay ông chưa đủ điều kiện về thời gian 5 năm tính từ khi được cấp bằng đại học theo quy định. Trong quá trình công tác, ông đã trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên tại xã, có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu địa bàn và đáp ứng yêu cầu công việc tương đương với vị trí công chức cấp xã.

Theo ông S., việc chưa đủ thời gian 5 năm kể từ khi có bằng đại học là vướng mắc về mặt điều kiện, không phải do hạn chế về năng lực hay trình độ chuyên môn.

Từ thực tế nêu trên, ông đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm xem xét, có hướng dẫn hoặc cơ chế linh hoạt đối với trường hợp cán bộ không chuyên trách đã có bằng đại học phù hợp nhưng chưa đủ 5 năm.

Trên cơ sở đánh giá quá trình công tác và năng lực thực tiễn, ông đề nghị có cơ chế cho phép địa phương xem xét tiếp nhận có điều kiện hoặc theo lộ trình phù hợp, nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ đã được đào tạo và đang công tác ổn định tại cơ sở.

Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định người không chuyên trách cấp xã được tiếp nhận vào làm công chức (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có nêu: Căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức.

Nhóm đối tượng được tiếp nhận trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, đang trong thời gian thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật.

Đồng thời, luật cũng quy định trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 13 phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này), làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và hồ sơ, quá trình công tác của bản thân để đăng ký với cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức để được hướng dẫn, giải quyết.