Điều kiện để viên chức biệt phái được tiếp nhận vào làm công chức

Nhiều viên chức chuyên môn quản lý đất đai được biệt phái về các xã, phường (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Phản ánh đến Bộ Nội vụ, ông Đạt cho biết đã công tác tại văn phòng đăng ký đất đai được 11 năm, từ năm 2015 đến năm 2024 làm việc theo hợp đồng lao động, vào viên chức từ năm 2024.

Cuối năm 2025, ông được biệt phái về làm việc tại vị trí việc làm dành cho công chức của một UBND cấp xã.

Cách đây 9 năm, ông Đạt đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, 11 năm công tác chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Ông Đạt hỏi: “Như vậy, tôi có đủ điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP nếu nơi tôi đang biệt phái có chỉ tiêu tuyển dụng hay không?”.

Trả lời ông Đạt, Bộ Nội vụ cho biết đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp nhận vào làm công chức được quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Theo đó, người được tuyển dụng phải thuộc đối tượng tiếp nhận và đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức. Cụ thể như sau:

Đồng thời, người được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định trên phải có đủ 6 điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể như sau:

Người đạt đủ 6 điều kiện trên nhưng đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, đang trong thời gian thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật; hoặc thuộc 3 trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức cũng không được đăng ký dự tuyển công chức. Cụ thể như sau:

Đối với người thuộc đối tượng tuyển dụng, đủ điều kiện và đạt tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức, căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý xem xét, tiếp nhận vào làm công chức.

Bộ Nội vụ hướng dẫn: “Đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và hồ sơ, quá trình công tác của bản thân để đăng ký với cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức để được hướng dẫn, giải quyết”.