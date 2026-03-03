Cam kết của Bộ trưởng về tiền lương, chất lượng bộ máy khi tranh cử

Chiều 3/3, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đơn vị bầu cử số 13, và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 39.

Tại điểm cầu xã Vĩnh Lộc, các cử tri ở nhiều địa bàn của xã được kết nối với các điểm cầu để trao đổi trực tuyến với các ứng cử viên.

Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đơn vị bầu cử số 13, và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 39 (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong đó, 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 gồm: Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; ông Lâm Việt Hải, tức Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, có 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu.

5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 (Ảnh: Bảo Quyên).

Mở đầu hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của những người ứng cử. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo cử tri về chương trình hành động để tranh cử ĐBQH.

Là một đại biểu Quốc hội đương nhiệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, nếu tiếp tục trúng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ tích cực tham gia công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và ổn định lâu dài.

Đồng thời, Bộ trưởng cam kết thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường đi cơ sở, phản ánh trung thực, đầy đủ và kịp thời các ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày chương trình hành động khi tranh cử (Ảnh: Bảo Quyên).

"Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phát huy kết quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính, nhất là ở địa phương", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Bên cạnh đó, ông cũng cam kết quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động; thúc đẩy phát triển thị trường lao động và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Ông sẽ tích cực tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng và của thành phố; chủ động nghiên cứu thực tiễn, phối hợp với các cơ quan Trung ương đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng bày tỏ sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức và lối sống, hoàn thành tốt trọng trách của người cán bộ lãnh đạo và người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân.

Trong chương trình hành động của mình, Thượng tọa Thích Phước Nguyên cho hay nếu được tín nhiệm, ông sẽ tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và hoạt động của bộ máy công quyền; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vô cảm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời quan tâm sâu sát đến các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, trợ giúp người lao động trong điều kiện phù hợp.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên lần đầu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (Ảnh: Bảo Quyên).

Sau bài phát biểu của các ứng cử viên, có 17 ý kiến phát biểu từ cử tri, trong đó 14 ý kiến được ghi nhận tại hội trường xã Tân Vĩnh Lộc và 3 ý kiến ở điểm cầu trực tuyến xã Vĩnh Lộc.

Cử tri Dương Văn Hổ (ấp 12, xã Tân Vĩnh Lộc) đặt câu hỏi về các giải pháp bình ổn giá thuốc, ngăn chặn thuốc giả và bảo đảm nguồn cung vật tư y tế; bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế; tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước tại các khu vực vùng ven như xã Tân Vĩnh Lộc.

Cử tri Lê Thị Quỳnh Anh (ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc) cũng chia sẻ sự quan tâm đến các giải pháp kiểm soát thực phẩm bẩn tại các chợ truyền thống, lạm dụng hóa chất trong sản xuất nông sản.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Kim Châu (ấp 2 xã Tân Vĩnh Lộc) kỳ vọng ứng cử viên Đỗ Thanh Bình, nếu đắc cử, có thể quan tâm đến các giải pháp cho những vấn đề như ngập nước, kẹt xe ở cửa ngõ; thúc đẩy các dự án chậm tiến độ hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Cử tri đồng thời quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ người lao động về nhà ở và chi phí sinh hoạt; hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế.

Còn cử tri Vũ Tiến Văn (xã Tân Vĩnh Lộc) kiến nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội quan tâm đề xuất giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, nhà ở.

Nhắn nhủ chung tới các ứng viên, cử tri Ngô Thị Kim (ấp 21, xã Tân Vĩnh Lộc) mong muốn: "Các ứng cử viên dù ở cương vị nào, vị trí nào cũng làm hết khả năng của mình, bằng cái tâm và hết sức của mình vì nhân dân, vì đất nước".

Các cử tri xã Vĩnh Lộc ở đầu cầu trực tuyến cũng chia sẻ thống nhất, đánh giá cao chương trình hành động mà các ứng cử viên đã trình bày; mong muốn người đắc cử sắp tới sẽ phát huy vai trò đại biểu của nhân dân, vì nhân dân.

Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Bảo Quyên).

