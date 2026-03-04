Viên chức là thạc sỹ, nhiều thành tích có được tiếp nhận làm công chức?

Gửi thắc mắc đến Bộ Nội vụ, một viên chức cho biết đã có 11 năm công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường của một địa phương.

Hiện người này hưởng hệ số lương 3,33. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024, viên chức làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Từ năm 2024 đến nay, người này được tuyển dụng làm viên chức tại đơn vị.

Viên chức làm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tháng 8/2025, viên chức nhận quyết định biệt phái, được cử về làm việc tại vị trí công chức ở cấp xã. Trong quá trình công tác, người này đã được tặng 3 giấy khen của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 1 bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. Về trình độ, người này có bằng thạc sĩ hơn 9 năm và 11 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Từ đó, viên chức đặt câu hỏi: “Trong trường hợp cơ quan nơi tôi đang biệt phái có chỉ tiêu tuyển dụng theo Điều 13 Nghị định số 170, tôi có đủ điều kiện để được tiếp nhận từ viên chức sang công chức hay không?”.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết việc tiếp nhận vào làm công chức được thực hiện căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, chỉ tiêu biên chế được giao, cơ cấu vị trí việc làm và yêu cầu chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc cơ quan quản lý công chức sẽ xem xét tiếp nhận các trường hợp đủ điều kiện, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận không áp dụng đối với một số trường hợp như: người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc chưa được xóa án tích sau khi chấp hành xong bản án hình sự; người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc; hoặc đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hoặc của Đảng.

Bên cạnh đó, một số nhóm đối tượng được xem xét tiếp nhận phải đáp ứng điều kiện có ít nhất 5 năm công tác và tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp viên chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được phép cộng dồn, bao gồm cả thời gian công tác trước đó tại các vị trí phù hợp theo quy định.

Ngoài các điều kiện về thời gian công tác, người được xem xét tiếp nhận phải đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tuyển dụng.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, viên chức cần nghiên cứu kỹ các quy định liên quan, đồng thời đối chiếu với hồ sơ và quá trình công tác của bản thân. Trên cơ sở đó, người có nhu cầu có thể đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để được hướng dẫn và xem xét giải quyết theo đúng quy định hiện hành.