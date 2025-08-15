Điều động tối thiểu 5% cán bộ sở về hỗ trợ các xã

Ngày 15/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu mỗi sở, ban, ngành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế để điều động, biệt phái về cơ sở.

Danh sách này phải gửi về Sở Nội vụ trước 10h ngày 18/8 để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 20/8.

Nhiều cán bộ của sở, ngành tại Nghệ An sẽ được điều động về hỗ trợ cấp xã (Ảnh: Hà Hằng).

Theo chỉ đạo của ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ được điều động sẽ tập trung hỗ trợ các xã gặp khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự.

Đặc biệt, ở những lĩnh vực then chốt như quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin và hoạt động tại trung tâm hành chính công.

Đây là các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao, cán bộ phải được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm thực tiễn.

Sau khi tiếp nhận danh sách, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An sẽ rà soát, thực hiện quy trình và ban hành quyết định điều động, tiếp nhận theo thẩm quyền.

Việc sắp xếp sẽ bao gồm điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã, luân chuyển giữa các xã, phường và tiếp nhận viên chức hoặc các đối tượng khác vào làm công chức khối chính quyền cấp xã.

Chủ trương này được triển khai trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhằm kiện toàn, bổ sung nhân sự cho cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Hiện toàn tỉnh có 130 xã, phường, giảm 282 đơn vị so với trước khi sáp nhập, dẫn tới nhu cầu cấp bách về nhân lực ở nhiều địa phương.

“Việc tăng cường cán bộ xuống cơ sở không chỉ giúp tháo gỡ tình trạng thiếu hụt nhân sự mà còn nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ người dân. Đây cũng là cơ hội để cán bộ cấp tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, từ đó tham mưu sát hơn cho cấp trên về các chính sách phù hợp với nhu cầu cơ sở”, ông Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh.

Nhiều cán bộ nhận định, việc luân chuyển và biệt phái cán bộ từ cấp trên xuống cơ sở sẽ góp phần làm mới tư duy, tăng sự gắn kết giữa các cấp quản lý; thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả hơn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn hạn chế về nguồn nhân lực chất lượng cao.