Cuộc "đại phẫu" đơn vị sự nghiệp công lập đang diễn ra thế nào?

Từ năm 2017, việc đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập được đặt ra như một trong những trọng tâm cải cách bộ máy nhà nước. Mục tiêu xuyên suốt là giảm đầu mối, tinh giản biên chế, tăng quyền tự chủ và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, năm 2015 cả nước có khoảng 55.891 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2021, con số này giảm còn 48.442 đơn vị, tương đương giảm 7.449 đơn vị, đạt mức giảm 13,33%, vượt mục tiêu đề ra.

Lộ trình này tiếp tục được kéo dài sang giai đoạn sau năm 2021. Theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2025, số đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tiếp tục giảm tối thiểu 10% so với năm 2021, tương đương còn khoảng 43.598 đơn vị.

Song song với việc giảm đầu mối là yêu cầu tăng mức độ tự chủ tài chính. Theo định hướng cải cách, tỷ lệ đơn vị tự chủ tài chính được đặt mục tiêu tăng từ khoảng 10% năm 2021 lên tối thiểu 20% vào năm 2025.

Giáo dục và y tế - 2 lĩnh vực chịu tác động lớn nhất

Trong cơ cấu hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, giáo dục là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất. Theo số liệu được tổng hợp trong các báo cáo của Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê, ngành giáo dục chiếm khoảng 80,2% số đơn vị sự nghiệp công lập, với khoảng 1,6 triệu lao động.

Y tế cũng là lĩnh vực có mạng lưới đơn vị rộng khắp, từ bệnh viện, trung tâm y tế đến trạm y tế cơ sở. Đây là nhóm chịu tác động trực tiếp trong quá trình tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã bắt đầu xây dựng phương án sắp xếp lại trường học, bệnh viện, trung tâm y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tại Quảng Trị, tỉnh yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp hệ thống trường học trước ngày 30/6 để ổn định trước năm học mới. Địa phương nhấn mạnh nguyên tắc không sáp nhập cơ học tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Giáo dục và y tế là hai lĩnh vực chịu tác động lớn nhất (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Hà Nam).

Ở Thanh Hóa, hệ thống y tế cơ sở được tổ chức lại từ đầu tháng 4/2026 theo mô hình mới, trong đó giải thể 26 trung tâm y tế cấp huyện.

Một số địa phương như Hà Tĩnh, Gia Lai cũng đang xây dựng phương án chuyển các trạm y tế về trực thuộc UBND cấp xã quản lý, đồng thời tổ chức lại hệ thống trung tâm y tế theo hướng khu vực.

Theo các báo cáo rà soát, dù số lượng đơn vị đã giảm mạnh nhưng gánh nặng ngân sách vẫn lớn. Khoảng 73,3% đơn vị sự nghiệp công lập hiện vẫn do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Vì vậy, mục tiêu của giai đoạn tới không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối mà còn là giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho khu vực này. Theo định hướng đến năm 2030, mức chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến giảm khoảng 15% so với giai đoạn 2021-2025.

Siết điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp

Cùng với quá trình sắp xếp trên thực tế, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định mới quy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, thay thế và mở rộng nhiều nội dung của quy định hiện hành.

Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh được mở rộng, bổ sung thêm các nội dung về chuyển giao, phân loại, xếp hạng và tự chủ tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập.

Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất siết điều kiện thành lập mới. Dự thảo quy định đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Dự thảo cũng giữ yêu cầu tối thiểu 15 viên chức khi thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung cơ chế phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo vị trí pháp lý, ngành lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ và mức độ tự chủ tài chính. Việc phân loại được xác định là cơ sở cho quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và thực hiện cơ chế tự chủ.

Lần đầu tiên bản dự thảo đưa ra cơ chế xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập theo thang điểm 100. Các tiêu chí chấm điểm gồm quy mô tổ chức, chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, hiệu quả hoạt động và khả năng tài chính.

Theo đó, hệ thống xếp hạng gồm 5 mức: hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3 và hạng 4. Thời hạn xếp hạng là 5 năm.

Một thay đổi khác là mở rộng quyền tự chủ tổ chức bộ máy đối với các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. Nhóm đơn vị này được đề xuất trao quyền quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc theo đề án tự chủ được phê duyệt.

Dự thảo cũng bổ sung các tiêu chí tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nếu hoạt động không hiệu quả trong ba năm liên tiếp hoặc không bảo đảm mức độ tự chủ tài chính theo phương án đã được phê duyệt.

Trong báo cáo rà soát kèm theo dự thảo, Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng nghị định nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương về đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của các bộ, ngành, địa phương sau sắp xếp tổ chức bộ máy.