Quy mô dự kiến với tổ dân phố ở Hà Nội sau sáp nhập

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở các xã, phường của Hà Nội mới đây, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Chính phủ sẽ sớm ban hành hướng dẫn sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Trong đó, với địa bàn Hà Nội, tại khu vực nông thôn từ 500 hộ trở lên sẽ thành lập thôn; tại khu vực đô thị từ 700 hộ trở lên sẽ thành lập tổ dân phố. Đối với cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố, chủ trương của Chính phủ là giao cho địa phương cân đối để bảo đảm chế độ, chính sách.

Với quy mô dự kiến trên thì thôn, tổ dân phố của Hà Nội sẽ được mở rộng hơn so với quy định hiện hành.

Hiện nay, quy mô số hộ gia đình đối với thôn ở xã được quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2012/TT-BNV (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 14/2018/TT-BNV).

Cụ thể, thôn ở xã thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có từ 300 hộ gia đình trở lên. Còn tổ dân phố ở phường thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có từ 350 hộ gia đình trở lên, riêng thành phố Hà Nội có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Chính phủ sẽ sớm ban hành hướng dẫn sắp xếp thôn, tổ dân phố mới (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết cơ quan này được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đây là những nội dung được thể chế hóa, làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Cùng với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền về nội dung này.

Bộ Nội vụ cho biết, định hướng chung trong việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với quy mô, thực tiễn, đặc điểm từng vùng miền.

Qua đó, Bộ này hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã.

Theo Nghị quyết số 122 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương. Việc này cũng song song với nhiệm vụ sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.