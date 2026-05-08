Lương hưu tăng nhanh hơn chỉ số giá tiêu dùng

Lần tăng lương hưu gần đây nhất là vào ngày 1/7/2024 với mức tăng 15% so với mức hưởng tháng 6/2024. Theo báo cáo của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), thời điểm đó đã có hơn 3,12 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 15%.

Kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2024 để điều chỉnh theo mức tăng trên là 16.786 tỷ đồng, trong đó, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo tăng thêm 3.597 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn quỹ BHXH đảm bảo tăng thêm 13.189 tỷ đồng.

Mức tăng 15% trong năm 2024 là mức tăng gần như cao nhất trong 10 năm qua (giai đoạn 2016-2025). Với việc thực hiện điều chỉnh tăng ở mức khá cao như trên đã giúp nâng cao mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng; góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của người đang hưởng chế độ BHXH.

Theo Bộ Nội vụ, mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn 2016-2025 khá cao, tăng nhanh hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất đầu tư quỹ BHXH.

Cụ thể, tính trong giai đoạn 2016-2025, mức tăng lương hưu là 71,09% nhưng mức tăng của CPI là 34,85%; lãi suất đầu tư quỹ BHXH là 67,28%. Như vậy, mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn này cao gấp 2 lần mức tăng của CPI và vượt qua cả lãi suất đầu tư quỹ BHXH.

Với mức tăng nhanh như trên, tốc độ tăng số chi chế độ từ quỹ hưu trí và tử tuất vượt qua tốc độ tăng thu quỹ hưu trí và tử tuất, tỷ lệ chi quỹ so với thu quỹ ngày càng cao.

Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng thêm 8% từ ngày 1/7/2026. Nếu đề xuất này được thông qua, mức tăng lương hưu sẽ còn cao hơn so với mức tăng của CPI.