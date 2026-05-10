Đề xuất 34 bệnh hiểm nghèo để thực hiện chế độ với sĩ quan quân đội về hưu

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo làm cơ sở để thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 343 của Chính phủ.

Danh mục đi kèm dự thảo được nêu rõ như sau:

Theo Nghị định số 343, sĩ quan quân đội nghỉ hưu đáp ứng điều kiện theo quy định được hưởng chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần.

Đối với chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, sĩ quan quân đội nghỉ hưu nếu mắc một trong các bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo.

Sĩ quan quân đội, nếu được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng kết luận mắc bệnh hiểm nghèo, thì hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở. Thời điểm hưởng tính từ quý được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo.

Sĩ quan quân đội khi điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài quân đội được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiền ăn cơ bản bộ binh theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

Trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội, chi phí sẽ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả. Trường hợp sĩ quan quân đội nghỉ hưu điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài quân đội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi sĩ quan này thường trú thanh toán trực tiếp theo số ngày điều trị thực tế được xác nhận tại giấy ra viện.

Sĩ quan quân đội đang hưởng chế độ, chính sách nói trên đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì không được hưởng chính sách từ quý sau liền kề của quý phát sinh trường hợp đó.

Trường hợp sĩ quan quân đội đã được cấp có thẩm quyền xác nhận mắc bệnh hiểm nghèo trước khi nghỉ hưu, thì khi nghỉ hưu và hưởng lương hưu hằng tháng, sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ hằng quý và các chính sách trên. Thời điểm hưởng hỗ trợ được tính từ quý bắt đầu hưởng lương hưu và mức hỗ trợ được tính đủ cho cả quý đó.

Trường hợp sĩ quan quân đội nghỉ hưu đã được Hội đồng giám định y khoa khám, kết luận mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng chế độ hỗ trợ bệnh hiểm nghèo mà từ trần thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.