Bảng lương của bác sĩ khi áp dụng lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng

Trao đổi về mức lương của bác sĩ chuyên khoa, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe Vũ Thuỳ Trang cho biết, hiện nay mức lương của bác sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được sửa đổi bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022.

Theo đó, mức lương của bác sĩ chuyên khoa được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, mức lương của bác sĩ chuyên khoa được xác định theo công thức sau: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV được sửa đổi bởi Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022, bác sĩ chuyên khoa cấp I giữ chức danh bác sĩ chính (hạng II) và bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), hệ số lương từ 4,40 đến 6,78. Theo đó, nhóm này có mức lương từ 10,296 triệu đồng/tháng đến 15,8652 triệu đồng/tháng.

Trường hợp bác sĩ chuyên khoa cấp II giữ chức danh bác sĩ cao cấp (hạng I) và bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8.

Như vậy, nhóm này sẽ có mức lương từ 14,508 triệu đồng/tháng đến 18,72 triệu đồng/tháng.

(Đơn vị: Đồng/tháng)

Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Nghị quyết nêu rõ nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng.

Đồng thời, cũng nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.