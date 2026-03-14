Hình ảnh về những kỷ vật của liệt sỹ Gạc Ma "nằm lại phía chân trời"

Những ngày tháng 3, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma (Video: Trung Thi).

Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma cao hơn 15m với chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời" được đặt trang nghiêm ở trung tâm khu tưởng niệm. Tượng đài lấy cảm hứng từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.

Người dân, cán bộ, chiến sĩ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma.

Học sinh Trường tiểu học Phước Long 2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được giáo viên đưa đến khu mộ gió - khu vực tâm linh của khu tưởng niệm - để dâng hương, hoa đến 64 liệt sỹ Gạc Ma.

Cô Nguyễn Thị Tú Phương, giáo viên Trường Tiểu học Phước Long 2, cho biết đây là lần thứ 2 nhà trường tổ chức đưa gần 300 học sinh đến dâng hương, tưởng nhớ các chiến sĩ Gạc Ma. “Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa của trường, nhằm giúp các cháu ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”, cô Phương chia sẻ.

Công trình hồ nước "Vòng tròn bất tử" với 64 bông hoa muống biển quanh cờ Tổ quốc, tượng trưng cho 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Khu trưng bày ngầm dưới mặt đất - nơi bảo quản, lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sỹ Gạc Ma.

Thông tin sự kiện ngày 14/3/1988 cùng các hình ảnh liên quan được trưng bày tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Giấy báo tử của liệt sỹ Cao Xuân Minh, quê tỉnh Thanh Hóa. Theo nội dung giấy báo tử, liệt sỹ Cao Xuân Minh hy sinh ngày 14/3/1988 khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Thi hài của liệt sỹ hiện vẫn ở lại biển khơi.

Ba lô nhuốm màu thời gian của liệt sỹ Nguyễn Bá Cường.

Chiếc radio liệt sỹ Trần Văn Chức mua tặng bố mẹ trước khi lên đường ra Trường Sa năm 1988.

Đôi dép nhựa do các chiến sĩ chiến đấu ở Trường Sa sử dụng.

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết tổ chức công đoàn đã xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để thân nhân gia đình các liệt sỹ có nơi hằng năm đến thắp hương, tưởng nhớ. Đồng thời khu tưởng niệm cũng là nơi để nhân dân cả nước tri ân những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong ảnh là Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhìn từ trên cao.

Theo ông Tùng, khu trưng bày tại đây giống như một “bảo tàng sống”, tái hiện quá trình chiến đấu bảo vệ biển đảo quê hương của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, cũng như tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

“Đây là công trình mang dấu ấn nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục các thế hệ mai sau, đặc biệt là học sinh, về lòng yêu nước và tinh thần bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam”, ông Tùng nói.

Vị trí Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Ảnh: Google Maps).